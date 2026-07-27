Более 20 дронов неприятеля в труху! Лучшее видео из зоны СВО

Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Беспилотники ВСУ уничтожались российскими аппаратами-перехватчиками.

Российские военнослужащие уничтожили при помощи БПЛА-перехватчика «Сокол-И» более 20 ударных дронов ВСУ, оснащенных элементами искусственного интеллекта, на днепропетровском направлении спецоперации. Самые яркие кадры из зоны СВО — смотрите в материале 5-tv.ru.

В зависимости от типа цели и ее маневров операторы российских БПЛА применяют различную тактику: от молниеносной атаки в лоб до продолжительного ведения цели с последующего пикирования.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

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