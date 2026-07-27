Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Уничтожено до десяти целей.

Экипажи танков Т-90М «Прорыв» нанесли серию ударов по пунктам управления, местам размещения операторов и площадкам хранения беспилотников ВСУ в Запорожской области. Самые яркие видео из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

В результате боевой работы уничтожены до десяти пунктов управления дронами, четыре комплекса спутниковой связи Starlink, а также места хранения аппаратов и более 15 беспилотников различных типов.

«Работаем с закрытых огневых позиций... Экипажи имеют большой опыт и знают, какими боеприпасами работать по каждой цели. Танковые позиции находятся ближе артиллерийских, поэтому большое значение имеет мобильность. После выполнения задачи машина сразу меняет огневую позицию и переходит на одну из заранее подготовленных запасных точек», — пояснил командир танковой роты с позывным «Колос».

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

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