Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Солист группы «Руки вверх!» готов поспорить с теми, кто считает возраст артиста помехой для отличного шоу.

Лидер группы «Руки вверх!» Сергей Жуков не планирует уходить на покой. Наоборот, помимо регулярных выступлений, на которые поклонники приходят многотысячными стадионами, он работает над множеством проектов в разных направлениях: бизнес, продюсирование, кино, сериалы и телевизионные программы, даже писательство!

О том, почему он не намерен покидать сцену, Сергей Жуков рассказал корреспонденту 5-tv.ru во время концерта «30 нам уже!» в рамках юбилейного тура. По словам артиста, есть много примеров, когда музыкант не просто пользуется своим громким именем и выступает не только ради заработка, а дает по-настоящему зажигательные шоу даже в преклонном возрасте.

«Вы знаете, невозможно отказаться от того, что внутри тебя. Я смотрю на Мика Джаггера, например, который в 70 с лишним или 80, я не знаю, сколько бедному парню, зажигает так, что у меня даже ноги болят после этого. Я смотрю, как он прыгает, заскакивает на колонки и так далее, и думаю: ну и что, а мне всего-то, господи, ничего, я тоже хочу так! Поэтому не дождетесь вы, в общем, я буду работать», — сказал исполнитель.

Сэру Майклу Филипу (Мику) Джаггеру, к слову, 26 июля исполнилось 82 года. Последний концертный тур Sixty его группы The Rolling Stones прошел в 2022 году. Музыканты дали 14 концертов по 2,5 часа каждый. Перерывы между шоу составляли всего четыре дня. Впечатляет, если не забывать, что участники коллектива разменяли девятый десяток!

Сергею Жукову 50 лет, и на его выступлениях зрители танцуют, как в последний раз, приходят семьями, а потом еще долго делятся впечатлениями в соцсетях. Есть все шансы успешно работать еще 30 лет! Юбилейный тур «Руки Вверх!» уже собрал около 500 тысяч зрителей. Гостями программы в Москве также стали группы «Вирус» и «Отпетые мошенники».

Ранее в интервью 5-tv.ru Жуков рассказал, что помогает ему оставаться в тонусе, наполняет силой и вдохновением на новые творческие проекты.

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