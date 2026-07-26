Обвиняемого в распространении фейков о ВС РФ блогера Ремесло обследуют в институте Сербского

Фото: Telegram/Ilya Remeslo/ilya_remeslaw

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Ранее он уже проходил лечение в соответствующем медучреждении.

Блогера Илью Ремесло, который обвиняется в распространении фейков о Вооруженных силах России (ВС РФ) направили на обследование в институт Сербского. Об этом 5-tv.ru сообщил его адвокат Сергей Бадамшин.

Известно, что в марте 2026 года Илья Ремесло проходил лечение в психиатрической больнице.

Ранее звезду соцсетей арестовали на один месяц и 30 суток в соответствии со статьей 207.3 УК РФ, которая предусматривает ответственность за публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации о деятельности ВС РФ. Свою вину блогер не признал.

Пару месяцев назад Илья Ремесло впервые публично высказался против правительства России. Хотя до этого он поддерживал политику страны, а также не раз способствовал работе полиции по борьбе с нелегальной деятельностью иностранных агентов.

Ранее 5-tv.ru показывал кадры задержания блогера в квартире в Санкт-Петербурге.

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