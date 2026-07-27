«Корабли-вонючки»: как британцы хотели применить химическое оружие против США

Фото: 5-tv.ru

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Автором идеи был капитан Томас Кокрейн.

Королевский военно-морской флот Британии во время войны с США в 1812–1815 годах рассматривал возможность применения химического оружия. Об этом сообщает The Sunday Times со ссылкой на документы из Национального архива Шотландии.

Согласно найденным материалам, капитан Томас Кокрейн предложил использовать специальные корабли, наполненные серой. Их планировали поджигать рядом с судами противника, чтобы образовавшийся ядовитый газ поражал экипажи американского флота.

Историк Питер Мур, обнаруживший документы, рассказал, что идея появилась у Кокрейна после поездки по Италии в 1811 году. Там военный увидел, как серные рудники производят ядовитый газ, и решил использовать это вещество в военных целях.

Предложение капитана рассмотрели британские военачальники, эксперты и представители королевской семьи. Идею одобрили, а в документах того времени появились упоминания так называемых «кораблей-вонючек».

Однако реализовать задумку так и не удалось. Одной из причин могли стать технические сложности при создании таких судов. Кроме того, незадолго до отправки к американским берегам в 1814 году Кокрейн был уволен со своей службы после обвинений в биржевом подлоге.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что постоянный представитель России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Владимир Тарабрин обвинил западные страны в поставках Украине не только оружия, но и токсичных химических веществ. По его словам, государства Запада не реагируют на сообщения о возможном использовании химикатов в зоне СВО.

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