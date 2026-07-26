Парад, соревнования и мастер-классы: как День ВМФ отметили на Северном речном вокзале в Москве

День ВМФ отметили на Северном речном вокзале в Москве

Фото, видео: 5-tv.ru

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Для москвичей и гостей столицы подготовили насыщенную праздничную программу с парадом судов, спортивными соревнованиями и тематическими мастер-классами.

На Северном речном вокзале Москвы состоялись праздничные мероприятия, посвященные Дню Военно-морского флота. Торжества открылись церемонией поднятия Государственного флага Российской Федерации и Андреевского флага. В рамках празднования состоялся парад судов, концерт, прошли соревнования по академической гребле и парусному спорту, работали интерактивные площадки.

Посетители смогли принять участие в мастер-классах по вязанию морских узлов, собрать модели кораблей, познакомиться с водолазным снаряжением и посетить тематическую фотовыставку. Организаторы подготовили программу, которая позволила гостям больше узнать об истории и традициях российского флота, а также попробовать себя в различных тематических активностях.

Студент Московского авиационного института и участник гребного клуба Даниил Чернов рассказал, что ежегодно принимает участие в соревнованиях, посвященных Дню Военно-морского флота. По его словам, эта традиция связана с его дедушкой, который проходил службу на флоте и каждый год встречается с сослуживцами в честь праздника.

«У меня дедушка моряк, он служил два года на флоте и каждый год он встречается со своими сослуживцами. Мы вместе с ними приезжаем отмечать данный праздник», — отметил Чернов.

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