Москвичи совершили более 20 млн поездок в Подмосковье за год

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

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Столичные власти развивают проект «Москва — область».

Проект «Москва — область», реализуемый совместно столицей и Подмосковьем, отметил первый год работы. За это время в единую систему московского транспорта начали интегрировать пригородные автобусные маршруты, что позволило сделать поездки между регионами более комфортными и удобными. С начала проекта пассажиры совершили свыше 20 миллионов поездок, а ежедневно этим транспортом пользуются более 160 тысяч человек. Об этом в своем канале в мессенджере МАКС рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Первыми в проект вошли маршруты, связавшие станции метро «Планерная» и «Беломорская» с крупным жилым комплексом в Красногорске и микрорайоном Новогорск в Химках. Для работы на линиях закупили современные низкопольные автобусы преимущественно большого класса вместимости, а также подготовили необходимую инфраструктуру. Чтобы избежать совпадений с существующей маршрутной сетью Москвы, пригородным маршрутам присвоили номера с тысячной нумерацией, указывающей на следование автобуса в Московскую область.

Благодаря проекту жители Подмосковья впервые получили возможность пользоваться безлимитными абонементами «Единый», тарифной зоной «Пригород» на 30, 90 или 365 дней по карте «Тройка», а также бесплатно пересаживаться на весь городской транспорт столицы.

К первой годовщине проекта запустили сразу четыре новых маршрута, включая юбилейный 50-й. Более 30 современных автобусов начали курсировать между Путилково и станциями метро «Сходненская» и «Планерная». В дальнейшем планируется интегрировать в систему московского транспорта не менее 30% действующих пригородных маршрутов.

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