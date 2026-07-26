«Целовать детей»: Сергей Жуков хочет запустить новый тренд на концертах

Сергей Жуков призвал ходить на концерты «Руки Вверх!» с детьми и целовать их

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

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Артист уверен, что совсем скоро группа станет самой семейной в стране.

Певец Сергей Жуков мечтает запустить новый вирусный тренд на концертах группы «Руки Вверх!». Об этом 50-летний артист рассказал корреспонденту 5-tv.ru во время юбилейного шоу «30 нам уже!».

«Я бы хотел запустить тренд, чтобы взрослые люди целовали своих детей прямо на концерте „Руки Вверх!“, пели вместе, объединяли поколения. Они (дети. — Прим. ред.) все равно вырастают, становятся взрослыми, поэтому нужно ценить каждое мгновение», — сказал певец.

По словам Жукова, сегодня на выступления группы все чаще приходят целыми семьями — вместе с детьми, родителями и даже бабушками. Сам артист признался, что теперь особенно ценит время с близкими, потому что его старшие дети уже выросли, и собраться всем вместе удается не так часто. Именно поэтому он хочет, чтобы концерты ассоциировались не только с любимыми хитами, но и с теплыми семейными воспоминаниями.

«Мне кажется, что группа „Руки Вверх!“ скоро будет уже самой семейной группой в нашей стране», — сказал артист.

В этот вечер в зале также находилась вся семья артиста, включая его маму — Лилию Жукову.

Во время концерта на сцене даже появился бывший участник и сооснователь «Руки Вверх!» Алексей Потехин. Музыкант вышел под песню «Алешка», несмотря на многолетние слухи о конфликте с Сергеем Жуковым.

Юбилейный тур «30 нам уже!» собирает полные стадионы по всей стране. Только в Москве группа дала сразу два концерта — 25 и 26 июля — в переполненных «Лужниках».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что именно дети помогают артисту сохранять энергию и вдохновение.

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