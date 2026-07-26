Более 15 тысяч школьников ухаживали за мемориалами ВОВ в прошедшем учебном году

Фото: Telegram/Мэр Москвы Сергей Собянин/mos_sobyanin

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Все они участвовали в акции по сохранению исторической памяти в Москве.

Свыше 15 тысяч московских школьников и студентов колледжей в прошлом учебном году приняли участие в акциях по сохранению исторической памяти. Ребята ухаживали за мемориалами и воинскими захоронениями, а также проводили памятные мероприятия. Об этом в своем канале в мессенджере МАКС рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Особое внимание участники уделяют благоустройству памятных мест. Так, волонтерский отряд Колледжа индустрии гостеприимства и менеджмента № 23 занимается уходом за мемориалами и воинскими захоронениями, а студенты Медицинского колледжа № 7 следят за сохранностью мемориального комплекса «Солдатские звезды» в Зеленограде.

Кроме того, участники проекта «Хранители истории», который реализуется при поддержке московского отделения «Движения Первых», изучают архивные документы, проводят экскурсии и организуют просветительские и памятные акции.

В 2026 году у памятников и мемориалов Москвы состоялось около 500 мероприятий. Присоединиться к проекту могут все желающие. Инициатива направлена на сохранение памяти о героях Великой Отечественной войны.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.