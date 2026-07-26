В парке Москвы обнаружено гнездо редкой краснокнижной птицы

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За красношейной поганкой уже наблюдают орнитологи.

Орнитологи впервые обнаружили в Терлецком лесопарке Москвы гнездо красношейной поганки — птицы, занесенной в Красную книгу России. Пара редких пернатых поселилась на одном из прудов природной территории. Для сохранения кладки специалисты организовали охранную зону, сообщает портал mos.ru.

Красношейная поганка отличается рыжим «ошейником» и золотистыми пучками перьев на голове. Обычно этот вид выбирает для гнездования озера среди верховых болот в северной части европейской территории России.

В Терлецком лесопарке птицы уже построили гнездо и готовятся вывести потомство. Для защиты места гнездования сотрудники Департамента природопользования, парка, ГУП «Мосводосток» и ученые Института проблем экологии и эволюции имени А. Н. Северцова РАН огородили участок пруда и установили информационные щиты.

Орнитологи продолжают наблюдать за состоянием гнезда.

Специалисты напоминают, что в период размножения красношейная поганка особенно чувствительна к беспокойству. Посетителей просят передвигаться только по оборудованным дорожкам, соблюдать тишину, не использовать пиротехнику, не оставлять мусор и выгуливать домашних животных исключительно на поводке.

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