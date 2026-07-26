«На мне нога, на мне попа»: как начинается утро Сергея Жукова и что держит его в тонусе весь день

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Близкие помогают солисту «Руки Вверх!» сохранять энергию во время масштабного гастрольного тура.

Солист группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков признался, что главной силой и источником вдохновения для него остается семья. Об этом артист рассказал корреспонденту 5-tv.ru во время концерта «30 нам уже!» в рамках юбилейного тура.

Каждое утро Жукова начинается с детей. По словам артиста, именно они заряжают его хорошим настроением перед работой.

«Я просыпаюсь утром, на мне нога, потом на мне попа… „Папа, вставай!“ Все дело в семье. Это счастье — понимать, что ты всего достиг, а самое главное — счастлив дома. Это дает радость и улыбку с самого утра», — сказал он.

Младший сын на концертах поддерживает отца, знает его песни. Правда, на вопрос, что сегодня будет петь папа, смеется Жуков, мальчик отвечает: «Батарейка, о-о-о» (хит принадлежит творчеству коллектива «Жуки». — Прим. ред.)

Сейчас Сергею Жукову 50 лет и он — многодетный отец. У певца пятеро детей: старшая дочь Александра родилась в первом браке, а четверо младших — Вероника, Энджел, Мирон и Эван — во втором, с певицей Региной Бурд.

Юбилейный тур «Руки Вверх!» уже собрал около 500 тысяч зрителей. На концерте в Москве гостями программы стали группы «Вирус» и «Отпетые мошенники».

Ранее 5-tv.ru писало о том, что 16-летняя дочь артиста Ника столкнулась с травлей из-за известной фамилии. По словам музыканта, девочку даже перевели на домашнее обучение.

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