Неизвестный поджег одежду в примерочной ТЦ в Москве

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Посетителей торгового центра эвакуировали.

Посетителей ТРЦ «Европолис» на северо-востоке Москвы пришлось эвакуировать из-за того, что неизвестный поджег одежду в примерочной одного из магазинов. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Ранее было опубликовано любопытное исследование, согласно которому торговые центры России теряют своих посетителей. И дело не в подобных инцидентах.

По итогам первых 28 недель 2026 года в среднем на каждую тысячу квадратных метров арендуемой площади приходилось 356 человек в день. Для сравнения: за аналогичный период 2019 года этот показатель составлял 486 человек. В Москве динамика оказалась схожей — посещаемость снизилась с 505 до 382 человек, что соответствует падению на 24%.

На этом фоне владельцы торговых центров все чаще пересматривают концепцию своих объектов, делая ставку не только на магазины, но и на развлечения, сервисы и повседневные услуги, чтобы привлечь посетителей.

Эксперты задались вопросом, с чем связано падение привлекательности ТЦ. Тенденцию связывают сразу с несколькими факторами.

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