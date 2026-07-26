Подозреваемый в наезде на людей в Берлине был ликвидирован полицейскими

Фото: Reuters/Christian Mang

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О предварительных итогах операции силовиков рассказывают местные СМИ.

Подозреваемый в наезде на людей в центре Берлине был ликвидирован в ходе полицейской операции. Об этом сообщает RBB24.

«Согласно информации издания, подозреваемый, скрывшийся с места преступления, был, по всей видимости, застрелен во время полицейской операции в садовом комплексе в Шпандау», — говорится в публикации.

Официального подтверждения этой информации на данный момент нет.

Ранее местные СМИ сообщали также о задержании еще одного причастного к преступлению, хотя его роль в инциденте на данный момент остается неизвестной. По имеющейся информации, он подлежит депортации и уже мог быть депортирован.

Прежде 5-tv.ru рассказывал, что водитель, въехавший в толпу в Берлине, напал на прохожих с мачете. Нападение произошло 25 июля в парке «Тиргартен» рядом с Бранденбургскими воротами. Автомобиль въехал в участников гей*-парада. Один человек погиб, еще 15 получили ранения.

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* — движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории России.