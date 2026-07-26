ВСУ атаковали машину скорой помощи в Горловке
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Пострадало несколько человек.
Три сотрудника скорой помощи пострадали в результате атаки дрона ВСУ в Горловке в ДНР. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько.
«Украинские террористы нанесли целенаправленный удар дроном по автомобилю скорой медицинской помощи в центре Горловки. Ранены три сотрудника скорой помощи и один мирный житель», — написал градоначальник.
Ранее в этот день четыре мирных жителя Горловки погибли в результате ударе дронов неприятеля. Об этом сообщал 5-tv.ru. До того мэр города также сообщал о семи пострадавших при ударе БПЛА по остановке общественного транспорта. Люди получили ранения различной степени тяжести.
С начала специальной военной операции, о проведении которой президент РФ Владимир Путин объявил в феврале 2022 года, российские регионы регулярно подвергаются атакам со стороны ВСУ. Для ударов боевики используют как беспилотники, так и ракеты.
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