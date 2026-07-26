«Тихушники»: Олеся Иванченко объяснилась за секретную свадьбу

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Астролог призналась, что они с новоиспеченным супругом, юмористом Максимом Зайцем сознательно решили не превращать торжество в публичное событие.

Астролог, ведущая и актриса Олеся Иванченко впервые рассказала, почему не стала заранее сообщать о своей свадьбе с юмористом Максимом Зайцем — они с избранником намеренно решили сохранить этот день только для себя и близких. Об этом звезда соцсетей рассказала в своем Telegram-канале.

«Благодарим всех за такое количество добрых и теплых слов в наш адрес! И, конечно… всех, кто за такие короткие сроки помог нам создать наше маленькое, нишевое, так скажем, семейное событие в потоке рабочих будней. И да, мы тихушники… Потому что бывают такие этапы в жизни, которые ты оберегаешь, хочешь прожить тихонечко для себя и готов поделиться этим только постфактум», — написала астролог.

Телеведущая добавила, что главным для молодоженов было создать непринужденную атмосферу, в которой все чувствовали бы себя комфортно. По ее словам, на празднике не было дресс-кода и других строгих требований, а сами супруги хотели просто «погулять».

«Все просто чувствовали себя как дома, комфортно, были вкусно накормлены, без дресс-кода и прочих эстетских санкций, которые нам не свойственны. Люблю смотреть на такое в соцсетях, созерцать и восхищаться со стороны, но в своей жизни — нам хотелось простого человеческого „погулять“, как говорят на Кубани… Наплясались, наплакались, насмеялись!» — заключила Иванченко.

О том, что ведущая «Натальной карты» вышла замуж, стало известно 25 июля. Церемонию провела юмористка Лиза Ющук, а вынести обручальные кольца молодоженам доверили плюшевому поросенку по имени Пухля, который считается семейным талисманом пары. Об этом ранее сообщал 5-tv.ru.

Влюбленные не сообщали о помолвке, поэтому свадьба стала настоящей неожиданностью для их поклонников.

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