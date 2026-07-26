От Арктики до «Посейдона»: главные заявления Путина в День ВМФ

Владимир Путин посетил Санкт-Петербург в День Военно-морского флота

Фото: © РИА Новости/Вячеслав Прокофьев

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Во время встречи с военными моряками президент затронул вопросы обороны, развития флота и международной ситуации.

Президент России Владимир Путин выступил с рядом заявлений во время визита в Главное адмиралтейство в Санкт-Петербурге, где проходят мероприятия ко Дню Военно-морского флота (ВМФ). Главные тезисы российского лидера — в материале 5-tv.ru.

Роль флота в СВО

Путин подчеркнул, что ВМФ остается одним из ключевых элементов безопасности страны и сегодня выполняет важные задачи в зоне специальной военной операции.

«Военно-морской флот, в том числе морская пехота, играют важнейшую роль и в решении задач специальной военной операции», — отметил глава государства.

Защита танкеров

Отдельно президент остановился на вопросе безопасности российского торгового флота. По его словам, попытки захвата российских танкеров необходимо пресекать решительно.

«Нужно действовать аккуратно в рамках международного морского права, но решительно — так, как и нужно бороться с пиратством и с пиратами», — отметил он.

Путин также выразил надежду, что ВМФ будет надежно прикрывать российские торговые суда.

Калининград под защитой

Президент заявил, что при возникновении любых угроз Калининградская область будет защищена всеми возможностями России.

По его словам, особая роль в этом принадлежит Балтийскому флоту.

«В случае создания для нее каких бы то ни было угроз безопасность Калининградской области будет обеспечиваться всеми возможностями Российской Федерации. Но на переднем крае должен находиться Балтийский флот», — отметил глава государства.

Интересы России в Арктике

Путин подчеркнул, что Россия не стремится к конфронтации в Арктике, но намерена защищать свои интересы и готова сотрудничать с другими странами в рамках международного права.

«Мы никогда не стремились к какой бы то ни было конфронтации в этом регионе мира», — заявил он.

Путин также отметил, что Северный морской путь остается под контролем России, а значение Арктики для экономики страны будет только расти.

Развитие вооружения

Президент сообщил, что подводный аппарат «Посейдон» находится на завершающем этапе подготовки к постановке на боевое дежурство.

Кроме того, Путин заявил, что гиперзвуковая ракета «Циркон» становится все более точной, а Россия продолжит совершенствовать подобные разработки.

Изоляция России провалилась

По словам главы государства, участие иностранных государств в совместных военно-морских учениях говорит о том, что попытки изолировать Россию не достигли цели.

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