Путин: западные земли Украины были подарком Сталина Киеву

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Даничев; 5-tv.ru

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Президент России во время встречи с военными моряками в Санкт-Петербурге высказался об истории формирования территории Незалежной и оценил перспективы ее изменения.

Президент России Владимир Путин заявил, что западная часть Украины оказалась в составе республики благодаря решению Иосифа Сталина. Об этом глава государства сказал во время встречи с военнослужащими Военно-Морского Флота (ВМФ) в Санкт-Петербурге.

По словам российского лидера, после окончания войны Сталин передал Украине эти территории в составе единого государства, не предполагая, что в будущем сложится нынешняя ситуация.

«Кроме всего прочего, там есть территория Западной Украины — подарок Иосифа Виссарионовича Сталина после войны Украине. Сталин Украине подарил эти земли, но подарил как — в рамках единого государства. Видимо и в голову не приходило, что может сложиться такая ситуация, как сегодня», — подчеркнул Путин.

Президент также выразил мнение, что Украина в конечном итоге лишится своих западных территорий. Он добавил, что единственным гарантом территориальной целостности Украины была Россия, однако, по его словам, Киев принял решение считать Москву своим противником.

«Был только один гарант территориальной целостности Украины. Это Россия. Но они сочли нужным, возможным и благом для себя объявить Россию своим врагом», — заявил глава государства.

Ранее на этой же встрече президент заявил о готовности РФ защищать Калининградскую область.

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