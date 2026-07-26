Поиски тел трех боснийских альпинистов на Эльбрусе приостановлены из-за непогоды

Фото: © РИА Новости/Алексей Даничев

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Спасатели эвакуировали тела двух погибших, работы по поиску остальных продолжатся 27 июля.

Поисковые работы на Эльбрусе приостановлены из-за непогоды — пурги и шквалистого ветра. Об этом 26 июля сообщил руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарии Кантемир Беров. Спасатели эвакуировали тела двух альпинистов на поляну Азау и передали их следственно-оперативной группе. Поиск остальных трех участников группы отложен до улучшения погодных условий.

Всего в группе было семь человек, двоих удалось ранее спасти. Выжившими оказались Харис А., 1983 года рождения, и Кемал В., 1988 года рождения.

По информации 5-tv.ru, группа поднималась на Эльбрус самостоятельно, без профессионального проводника.

В первый день поисков были задействованы 16 человек: спасатели Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России, центра «Лидер», команды «КАВКАЗ. РФ» и местные гиды. Всего на место выдвинулись восемь спасателей, когда стало известно о просьбе о помощи от альпинистов 25 июля.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту гибели. Следственные органы по Кабардино-Балкарии организовали проверку для выяснения всех обстоятельств инцидента. МЧС напомнило, что горы являются местом повышенной опасности, и туристам следует соблюдать меры предосторожности.

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