Водитель, въехавший в толпу в Берлине, напал на прохожих с мачете

Фото: Reuters/Christian Mang

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Сейчас его разыскивает полиция.

В Берлине водитель, который въехал в толпу, после этого напал на прохожих с мачете. Об этом сообщил глава МВД Федеративной Республики Германии (ФРГ) Александр Добриндт во время брифинга.

«Подозреваемый наехал на людей на автомобиле. Затем он, вооружившись, предположительно, мачете, нанес тяжелые травмы другим прохожим», — сказал он.

По словам Добриндта, подозреваемым является гражданин Германии с ливанскими корнями, 2005 года рождения. Ранее мужчина уже привлекал внимание правоохранителей из-за возможной радикализации и исламистских взглядов.

Сейчас подозреваемый находится в розыске. Для его поиска задействованы полицейские силы не только в Берлине, но и на вокзалах, в аэропортах и на границах страны.

Нападение произошло 25 июля в парке «Тиргартен» рядом с Бранденбургскими воротами. Автомобиль въехал в участников гей*-парада. Один человек погиб, еще 15 получили ранения.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что правоохранители описали подозреваемого как худощавого мужчину ростом около 190 сантиметров с темными волосами, который в момент происшествия был одет в черную толстовку и белые брюки. Парень может быть вооружен.

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