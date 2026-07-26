Водитель, въехавший в толпу в Берлине, напал на прохожих с мачете
Фото: Reuters/Christian Mang
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Сейчас его разыскивает полиция.
В Берлине водитель, который въехал в толпу, после этого напал на прохожих с мачете. Об этом сообщил глава МВД Федеративной Республики Германии (ФРГ) Александр Добриндт во время брифинга.
«Подозреваемый наехал на людей на автомобиле. Затем он, вооружившись, предположительно, мачете, нанес тяжелые травмы другим прохожим», — сказал он.
По словам Добриндта, подозреваемым является гражданин Германии с ливанскими корнями, 2005 года рождения. Ранее мужчина уже привлекал внимание правоохранителей из-за возможной радикализации и исламистских взглядов.
Сейчас подозреваемый находится в розыске. Для его поиска задействованы полицейские силы не только в Берлине, но и на вокзалах, в аэропортах и на границах страны.
Нападение произошло 25 июля в парке «Тиргартен» рядом с Бранденбургскими воротами. Автомобиль въехал в участников гей*-парада. Один человек погиб, еще 15 получили ранения.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что правоохранители описали подозреваемого как худощавого мужчину ростом около 190 сантиметров с темными волосами, который в момент происшествия был одет в черную толстовку и белые брюки. Парень может быть вооружен.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС
* — движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории России.