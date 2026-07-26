Путин заявил о готовности РФ защищать Калининградскую область

Фото: © РИА Новости/Алексей Даничев

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Президент подчеркнул ключевую роль Балтийского флота в обеспечении безопасности региона.

Безопасность Калининградской области в случае создания угроз будет обеспечена всеми возможностями России, заявил 26 июля президент Владимир Путин.

«В случае создания для нее каких бы то ни было угроз безопасность Калининградской области будет обеспечиваться всеми возможностями Российской Федерации. Но на переднем крае должен находиться Балтийский флот», — отметил глава государства. Он также выразил надежду, что поставленные перед флотом задачи выполняются должным образом.

Ранее, 20 января, министр иностранных дел Сергей Лавров предупреждал о том, что любые провокации против Калининградской области будут самоубийственными для их инициаторов. По его словам, недружественные действия со стороны Европы вызывают у России подозрения в подготовке провокаций против страны.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент России Владимир Путин 26 июля заявил о ключевой роли Военно-морского флота в решении задач специальной военной операции и в обеспечении национальной безопасности. Глава государства подчеркнул важность оценки текущего состояния и перспектив развития ВМФ.

Путин отметил, что одной из долгосрочных задач флота является сохранение глобального паритета через системное совершенствование морской составляющей ядерной триады. Он также поблагодарил моряков и командиров за службу по защите рубежей страны и подчеркнул, что технологическое переоснащение надводных и подводных сил гарантирует надежную защиту интересов России в Мировом океане.

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