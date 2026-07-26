Фото, видео: 5-tv.ru

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Поиски остальных пропавших альпинистов возобновятся завтра.

Спасатели эвакуировали с Эльбруса тела погибших альпинистов из Боснии и Герцеговины. Кадры операции оказались в распоряжении 5-tv.ru.

В МЧС России по Карачаево-Черкесской Республике сообщили, что тела доставили на поляну Азау и передали следственно-оперативной группе правоохранительных органов.

Всего группа опытных альпинистов из Боснии и Герцеговины насчитывала семь человек: двое участников смогли выжить, еще двое погибли, а судьба троих человек пока остается неизвестной. Их поиски пока временно остановили из-за пурги и сильного ветра. Возобновить работы планируют в 05:00 по московскому времени в понедельник.

Следственный комитет России организовал проверку после гибели людей. Председатель СК Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что один из альпинистов смог самостоятельно спуститься с горы и сообщил спасателям о гибели двух участников группы, после чего началась операция по поиску остальных.

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