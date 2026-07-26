Путин поручил бороться с захватами российских судов как с пиратством

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Даничев; 5-tv.ru

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При этом необходимо соблюдать нормы международного морского права.

Президент России Владимир Путин призвал решительно бороться с захватом российских танкеров, сравнив такие действия с пиратством. Об этом глава государства заявил на встрече с командующими Тихоокеанским, Северным, Балтийским, Черноморским флотами и Каспийской флотилией.

«Нужно действовать аккуратно в рамках международного морского права, но решительно — так, как и нужно бороться с пиратством и с пиратами», — сказал Путин.

Также глава государства надеется, что Военно-морской флот (ВМФ) России сможет эффективно обеспечивать защиту отечественного торгового флота.

Ранее Владимир Путин заявил, что российские моряки всегда сохраняли верность стране и продолжали развивать традиции Военно-морского флота (ВМФ).

По словам главы государства, служба во флоте требует мужества, профессионализма и готовности действовать в сложных условиях. Путин отметил, что нынешнее поколение моряков получает важный опыт и вносит вклад в укрепление российского флота.

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