Путин подписал закон о выезде из России совершеннолетних детей мигрантов

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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После достижения 18-летия иностранец должен будет покинуть страну в течение 30 дней, за исключением двух случаев.

Детям трудовых мигрантов после достижения 18 лет придется покинуть Россию, если у них нет законных оснований остаться. Об этом говорится в подписанном президентом России Владимиром Путиным законе, размещенном на портале официального опубликования правовых актов.

Согласно документу, иностранцы после совершеннолетия должны будут выехать из России в течение 30 дней. Исключение сделают для тех, у кого есть собственный трудовой патент или другие основания для дальнейшего пребывания.

Получить патент для таких граждан станет проще — им не придется предоставлять документ об образовании.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Владимир Путин подписал закон, который ужесточает требования к доходам трудовых мигрантов. Иностранцам необходимо будет подтверждать заработок не ниже регионального прожиточного минимума с учетом членов семьи на их содержании.

Если мигрант работает сразу в нескольких регионах, при расчете будет учитываться наиболее высокий показатель прожиточного минимума среди этих территорий.

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