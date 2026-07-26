Путин подписал закон о выезде из России совершеннолетних детей мигрантов
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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После достижения 18-летия иностранец должен будет покинуть страну в течение 30 дней, за исключением двух случаев.
Детям трудовых мигрантов после достижения 18 лет придется покинуть Россию, если у них нет законных оснований остаться. Об этом говорится в подписанном президентом России Владимиром Путиным законе, размещенном на портале официального опубликования правовых актов.
Согласно документу, иностранцы после совершеннолетия должны будут выехать из России в течение 30 дней. Исключение сделают для тех, у кого есть собственный трудовой патент или другие основания для дальнейшего пребывания.
Получить патент для таких граждан станет проще — им не придется предоставлять документ об образовании.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Владимир Путин подписал закон, который ужесточает требования к доходам трудовых мигрантов. Иностранцам необходимо будет подтверждать заработок не ниже регионального прожиточного минимума с учетом членов семьи на их содержании.
Если мигрант работает сразу в нескольких регионах, при расчете будет учитываться наиболее высокий показатель прожиточного минимума среди этих территорий.
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