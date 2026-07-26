Путин подписал закон, ужесточающий требования к доходам мигрантов в России

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Виноградов

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Для сохранения трудовых отношений им потребуется подтвердить заработок не ниже регионального прожиточного минимума.

Президент России Владимир Путин подписал закон, который меняет требования к доходам иностранных работников в стране. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте официального опубликования правовых актов.

Теперь мигранты должны будут подтверждать, что их доход не ниже регионального прожиточного минимума с учетом членов семьи, которых они содержат.

Если человек работает сразу в нескольких регионах, при расчете будет учитываться самый высокий показатель прожиточного минимума среди этих территорий. При этом сумма не должна быть выше средней зарплаты в регионе.

В том случае, если доход окажется ниже установленного уровня, трудовой договор с иностранным работником могут считать расторгнутым. Кроме того, может сократиться срок его законного пребывания в России.

Следить за соблюдением новых требований будут ведомства. Налоговая служба будет передавать в МВД данные о доходах иностранных граждан, а Социальный фонд — информацию об их работе.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Госдуме предложили не выдавать гражданство России мигрантам с непогашенной судимостью. Запрет может коснуться преступлений, совершенных не только в России, но и за рубежом.

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