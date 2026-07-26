В Санкт-Петербурге открыли бюст адмирала Павла Нахимова

Фото: Telegram/smolnypress

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Церемония приурочена к празднованию Дня Военно-Морского Флота России.

В сквере Главного Адмиралтейства Санкт-Петербурга 26 июля состоялось торжественное открытие бюста адмирала Павла Нахимова. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города.

В мероприятии приняли участие губернатор Петербурга Александр Беглов и главнокомандующий Военно-Морским Флотом Александр Моисеев. Открытие памятника приурочили к празднованию Дня ВМФ.

«Адмиралтейство помнит многих великих флотоводцев. Здесь чувствуется связь поколений. Мы открыли бюст Павла Нахимова. Он здесь учился, начинал служить, а потом страна узнала его как великого флотоводца, защитника Севастополя», — отметил Беглов.

На церемонии присутствовали офицеры, ветераны флота, юнармейцы и личный состав роты почетного караула. Моисеев подчеркнул значимость Нахимова для истории России: «Своим ратным трудом он приумножил славу России как великой морской державы. Мы гордимся именами выдающихся флотоводцев, восхищаемся их силой духа, готовностью служить Родине».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в поздравлении с Днем Военно-Морского Флота президент России Владимир Путин заявил об особом отношении к военным морякам, которых в стране глубоко уважают и которыми гордятся. По словам главы государства, их служба уникальна — сочетает решение боевых задач и умение противостоять силам природы, что сформировало характер флотских: верность долгу, отвагу, братскую сплоченность и беззаветную преданность Отечеству.

Путин подчеркнул, что сегодняшние военные моряки достойно продолжают традиции флота, заложенные адмиралом Ушаковым, и играют ключевую роль в обеспечении обороноспособности и защите интересов страны в Мировом океане, особенно с учетом того, что Россию омывают воды 13 морей. Он отметил, что ВМФ эффективно решает все поставленные задачи: наращивается мощь морской составляющей ядерной триады, ведется серийное строительство кораблей и судов, модернизируется вооружение подводных, надводных, береговых и летных частей.

Президент также напомнил, что профессионализм, стойкость и смелость моряков во многом определяют ход специальной военной операции, а десятки тысяч матросов и офицеров удостоены высоких государственных наград, включая Золотые Звезды Героев России. В завершение он поблагодарил всех военнослужащих флота за службу и поздравил их с праздником.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.