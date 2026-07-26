Выжили лишь двое: очередная трагедия на Эльбрусе

Фото: © РИА Новости/Алексей Даничев

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Пятеро альпинистов из Боснии и Герцеговины погибли при восхождении.

Трагедия на Эльбрусе унесла жизни пятерых альпинистов из Боснии и Герцеговины. Группа из семи человек, совершавшая восхождение самостоятельно, без проводника, обратилась за помощью во время спуска с горы. Спасти удалось только двоих участников. Следственный комитет России начал проверку, а председатель ведомства Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело.

Что известно о группе и обстоятельствах восхождения

Альпинисты из Боснии и Герцеговины поднимались на Эльбрус без профессионального гида. Вечером 25 июля, на высоте 5,1 тыс. метров в районе седловины горы, группа не смогла продолжить спуск и запросила помощь. Первоначально травм у участников не зафиксировали, однако позднее стало известно, что двое из них почувствовали себя плохо и скончались на месте.

Выжившими стали два мужчины — Харис А. и Кемал В., 1983 и 1988 годов рождения. Один из них сумел самостоятельно спуститься и сообщить о трагедии, второй был обнаружен спасателями во время поисков. Остальные пять участников восхождения погибли; их тела нашли в районе вершины.

Ход спасательной операции

Сигнал бедствия поступил спасателям МЧС России в 21:21 по московскому времени 25 июля. Восемь сотрудников отправились к седловине, чтобы оказать помощь группе. На месте обнаружили двух выживших и доставили их в медицинские учреждения.

Эвакуация тел погибших осложняется сложными погодными условиями в высокогорье. По данным пресс-службы ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии, тела двух альпинистов до сих пор находятся на седловине на высоте 5350 метров. Поиски остальных членов группы завершены, все пятеро погибших найдены, и спасатели сосредоточены на их эвакуации вниз.

Реакция властей и следственные действия

Следственное управление Следственного комитета по Кабардино-Балкарской Республике организовало доследственную проверку по факту гибели альпинистов. Один из участников самостоятельно спустился и сообщил о смерти двух товарищей, после чего начались поиски остальных.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело и представить доклад с установлением обстоятельств происшествия. Следователи проверяют причины трагедии, в том числе выясняют, были ли нарушения правил безопасности при восхождении.

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