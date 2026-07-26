В Запорожской области осудили участников атаки ВСУ на турбазы в Кирилловке

Фото: Александр Полегенько/ТАСС

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Министр по молодежной политике региона призвал к наказанию виновных и выразил соболезнования семьям погибших.

Каждый, кто участвовал в атаке Вооруженных сил Украины на турбазы в Кирилловке Запорожской области, должен понести наказание. Об этом 26 июля заявил министр по молодежной политике региона Егор Логунов.

«Как говорил наш верховный главнокомандующий, напомню, что террористов надо мочить в сортире. Надеюсь, что так произойдет с каждым, кто участвовал в этой атаке по турбазам Кирилловки», — цитирует Логунова ТАСС.

Министр подчеркнул, что вести переговоры с Киевом невозможно, а мирная жизнь наступит после победы. Он также призвал молодежь и жителей региона помогать фронту и выразил соболезнования семьям погибших.

Атака ВСУ на турбазу в Кирилловке произошла 25 июля. В результате погибли 12 человек. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила «Известиям», что удары по базам с туристами являются методом террористов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что губернатор Запорожской области Евгений Балицкий объявил 26 июля днем траура в регионе в связи с гибелью людей в Кирилловке. Глава области выразил соболезнования родным и близким погибших.

Ночью 25 июля вооруженные силы Украины атаковали туристические базы в Запорожской области. В результате удара, по данным губернатора, погибли 12 человек, еще 19 пострадали. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт». По информации ведомства, для атаки использовались беспилотные летательные аппараты.

На месте происшествия продолжаются следственные мероприятия. Следователи собирают и фиксируют доказательства, устанавливают все обстоятельства случившегося. Действиям украинских военных, причастных к атаке, впоследствии будет дана правовая оценка.

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