«Половину гардероба отдала»: Долина рассказала, кто теперь носит ее наряды

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина; 5-tv.ru

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Артистке приятно видеть, как ее вещи обретают вторую жизнь.

Наряды народной артистки России Ларисы Долиной теперь донашивает ее 14-летняя внучка Александра. Об этом певица рассказала корреспонденту 5-tv.ru на фестивале «Звезды Русского Радио в Завидово».

По словам артистки, часть одежды она сохранила с тех времен, когда была заметно стройнее. Теперь эти наряды обрели вторую жизнь благодаря внучке, которая с удовольствием их носит.

«Я ей половину своего гардероба отдала. Так радуюсь, когда вижу на ней свои бывшие вещи», — поделилась Долина.

Александра родилась в 2011 году в семье единственной дочери певицы Ангелины. Девочка с раннего возраста увлекается музыкой и уже окончила музыкальную школу с отличием. Внучка артистки нередко появляется вместе с знаменитой бабушкой на одной сцене.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что многие современные подростки вызывают у Ларисы Долиной недоумение. При этом певица считает свою внучку приятным исключением. По словам артистки, девочка много читает, грамотно говорит и занимается творчеством.

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