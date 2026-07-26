«Вызывают недоумение»: Долина о современных подростках

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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При этом свою 14-летнюю внучку певица считает приятным исключением среди ровесников.

Поведение современных подростков вызывает у народной артистки России Ларисы Долиной недоумение. Об этом певица рассказала корреспонденту 5-tv.ru на фестивале «Звезды Русского Радио в Завидово».

«Я смотрю на подростков, некоторые из них вызывают у меня такое недоумение», — отметила певица.

Артистка уверена, что подрастающее поколение постепенно теряет навыки красивой речи. При этом, по словам Долиной, ее внучка Александра сильно отличается от многих подростков: она легко находит общий язык с людьми, много читает, грамотно говорит и занимается творчеством.

«Она очень хорошо говорящий человек. Ну, в 14 с половиной лет это не так часто встречается, знаете, особенно учитывая сегодняшнюю молодежь, которая стала забывать русский язык. Она очень хорошо говорит, потому что она читает», — сказала она.

Внучка Ларисы Долиной появилась на свет в 2011 году в семье единственной дочери известной эстрадной исполнительницы — Ангелины. С самого детства девочка увлечена искусством, она уже успела с отличием окончить музыкальную школу. Народная артистка гордится ее успехами, поэтому вокалистка регулярно выходит вместе со своей знаменитой бабушкой на одну сцену.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что внучка Долиной решила строить карьеру под псевдонимом. По словам артистки, девушка хочет, чтобы зрители оценивали ее талант, а не связывали успехи с известной фамилией. Долина подчеркнула, что не намерена продвигать внучку в шоу-бизнесе, но всегда готова помочь ей советом, если это потребуется.

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