Четыре мирных жителя погибли при ударе БПЛА по Горловке

Фото: © РИА Новости/Сергей Аверин

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Экстренные службы работают на месте.

В результате атаки украинского беспилотника на Горловку погибли четыре мирных жителя. Об этом 26 июля сообщил мэр города Иван Приходько.

«Вследствие атаки БПЛА украинских террористов в Никитовском районе Горловки погибли четыре мирных жителя. Вечная память невинно убиенным. Соболезнования родным и близким», — указал градоначальник.

По словам Приходько, дрон атаковал гражданский объект. На месте происшествия работают экстренные службы.

Ранее того же дня мэр сообщил о семи пострадавших при ударе БПЛА по остановке общественного транспорта. Люди получили ранения различной степени тяжести.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что система «Купол Донбасса» совместно с мобильными огневыми группами за неделю предотвратила 158 террористических атак со стороны ВСУ. Об этом проинформировала пресс-служба УФСБ России по ДНР.

По данным ведомства, в разных населенных пунктах были перехвачены и уничтожены украинские беспилотники с боевыми зарядами: под Дебальцево — дрон «Блискавка», в Горловке — «Чайка» и «Блискавка» у электроподстанции, в Торезе — два аппарата «Бородавочник», а в Шахтерске — «Барс» с десятикилограммовой боеголовкой. В УФСБ пояснили, что система фиксирует места запуска дронов в прифронтовой зоне, а данные передаются в Минобороны и спецподразделению «Горыныч».

После перехвата взрывотехники обезвредили аппараты и их боезаряды. По информации ведомства, мирные жители и инфраструктура не пострадали.

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