На Эльбрусе спасатели не могут эвакуировать тела двух альпинистов из-за непогоды

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Сложные погодные условия задерживают работы по спуску погибших.

Сложные погодные условия мешают эвакуировать тела двух погибших альпинистов из Боснии и Герцеговины с Эльбруса. Об этом 26 июля сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарии.

«Тела двух альпинистов находятся на седловине горы Эльбрус на высоте 5350 метров», — уточнили спасатели в мессенджере МАКС.

Также двоих пострадавших передали медикам, поиски еще троих участников группы продолжаются.

Сообщалось, что просьба о помощи поступила 25 июля. Туристы не могли самостоятельно спуститься с вершины, поэтому на место выдвинулись восемь спасателей. По факту гибели отдыхающих Следственный комитет организовал доследственную проверку.

Источник 5-tv.ru уточнил, что группа альпинистов из Боснии и Герцеговины поднималась на Эльбрус самостоятельно, без профессионального проводника. Всего в группе было семь человек. Выжили лишь двое мужчин — Харис А., 1983 года рождения, и Кемал В., 1988 года рождения.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.