В юбилейной «Гонке Героев» в Менделеевске приняли участие 15 тысяч спортсменов

Фото, видео: 5-tv.ru

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На старт вышли более 300 команд.

В Менделеевске прошла «Гонка Героев». 12,5 километра и 40 препятствий в 30-градусную жару: именно такие испытания перенесли спортсмены, которая началась на рассвете и финишировала к полуночи. В этом году 15 тысяч участников бросили себе вызов и доказали, что ничего невозможного нет.

Первый старт с первыми лучами солнца: юбилейная «Гонка Героев» в Менделеевске началась рано утром, чтобы все участники успели пройти испытания. За пять лет этот спортивный праздник в Татарстане стал настолько популярным, что сейчас приехали уже больше 300 команд не только из России, но и из зарубежных стран.

Нырнуть на дно, покорить высоту или ползком соревноваться в скорости. Испытать себя здесь может каждый, но, чтобы дойти до финиша, нужна спортивная подготовка.

«Такой длинной и сложной трассы, как в этот раз в Менделеевске на „Гонке Героев“, еще никогда не было. 12,5 км, участникам нужно преодолеть более 40 препятствий. Для этого требуются не только силы и выносливость, но и умение работать в команде», — отметила корреспондент.

Команду Руслана Нигматулина из Набережных Челнов трудности не испугали, а только раззадорили. Крутые рвы и глубокие траншеи, веревочные стены, спуск по трубам оказались отличной проверкой на силу, ловкость и взаимовыручку.

«Самое тяжелое сегодня было — это жара +30. Но хорошо, что было много препятствий, связанных с погружением в воду, и там можно было охладиться», — поделился участник «Гонки Героев».

Удивили и совсем уж необычные преграды: настоящий вертолет, КамАЗы и даже трамвай. После соревнований их не увезут, а превратят в городские арт-объекты.

Гонка в Менделеевске — это еще и музыкальный фестиваль. В этом году он проходит в мексиканском стиле. Так что команды вышли на трассу в карнавальной экипировке.

«Мы костюмированная команда. У нас до этого были длинные красивые юбки, такие огненные. Сейчас мы подготовили более спортивную одежду для прохождения препятствий», — рассказала участница «Гонки Героев» Арина Искандарова.

Накануне спортивных стартов в Менделеевск съехались российские байкеры. Они поддержали участников и болельщиков «Гонки Героев» мотопробегом. Разжечь стремление к победе помогло еще и фаер-шоу под ночным небом.

Финалисты «Гонки Героев» финишировали тоже на закате, но с яркими эмоциями.

«Непередаваемо. Пока не попробуешь — не поймешь. Я до сегодняшнего дня думал, что я сильнее», — поделился участник «Гонки Героев» Валентин Петухов.

И пусть не все команды уложились в отведенное время, до финиша благодаря помощи товарищей дошел каждый. А значит, героям этой гонки удалось главное: преодолеть себя и сплотиться ради общей победы.

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