От увлечения до масштабных реформ: как Петр I создавал военно-морской флот

Историк Патянин: ВМФ в России создавался в несколько этапов

Фото: © РИА Новости

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Историк рассказал, какие этапы позволили нашей стране за несколько десятилетий стать одной из ведущих морских держав Европы.

Создание Военно-морского флота России началось в конце XVII века с увлечения Петра I кораблестроением и со временем превратилось в масштабную государственную реформу. Именно она обеспечила стране выход к морям и положила начало регулярному флоту. Об этом «Известиям» рассказал военный историк, кандидат исторических наук Сергей Патянин.

По словам эксперта, становление российского флота проходило в несколько этапов. Первым стала «потешная флотилия», созданная в 1688 году после того, как юный Петр обнаружил старый английский ботик в амбаре Измайловского дворца и начал изучать основы судовождения под руководством голландского специалиста Франца Тиммермана.

Позже одним из первых центров отечественного кораблестроения стало Плещеево озеро в Переславле-Залесском, а во время подготовки к Азовским походам еще одним таким центром стал Воронеж. На городских верфях здесь были построены два крупных военных корабля, 23 галеры, четыре брандера и сотни вспомогательных судов.

«Создание флота Петром Великим происходило в несколько этапов. Первым стала „потешная флотилия“ в 1688 году, затем строительство уже регулярного флота на воронежских верфях для Азовских походов в 1695–1696 годах», — отметил Сергей Патянин.

Как подчеркнул эксперт, решающий этап развития флота пришелся на годы Северной войны. В стране появились новые верфи, стратегические базы, началось строительство Адмиралтейства в Санкт-Петербурге, был принят Морской устав.

По словам Патянина, именно последовательные реформы Петра I, развитие судостроения, подготовка специалистов и совершенствование тактики позволили России одержать победу в Северной войне, закрепиться на Балтийском море и, в конечном итоге, стать одной из ведущих морских держав Европы.

Ранее президент России Владимир Путин в День ВМФ рассказал об особом отношении к военным морякам в России.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.