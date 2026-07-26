Колдун допустил психическое расстройство у Павла Дурова

Фото, видео: © РИА Новости/Владимир Вяткин; 5-tv.ru

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Исполнитель усомнился в том, что донорство биоматериала в промышленных масштабах можно считать мужским альтруизмом.

Поэт, композитор и певец Дмитрий Колдун колко высказался о предпринимателе Павле Дурове, который, по собственным словам, стал биологическим отцом сотне с лишним детей благодаря донорству спермы. Своим мнением об этом виде «альтруизма» артист поделился с корреспондентом 5-tv.ru на фестивале «Звезды Русского радио в Завидово».

Несмотря на каноническую красоту исполнителя, на которую обратили внимание журналисты, его темные волосы, голубые глаза, природная харизма и талант, Колдун не торопится облагодетельствовать женщин, которые планируют беременность с помощью экстракорпорального оплодотворения (ЭКО).

«Ну, это не альтруизм, это какое-то психическое расстройство, мне кажется, то, что вы предлагаете. Да, у меня есть семья замечательная, двое детей, меня абсолютно устраивает их количество и качество», — ответил Колдун.

Стать многодетным отцом музыкант тоже не стремится. И даже очевидные «бонусы» в виде материнского капитала, льгот и пособий его не прельщают. Разве что аргумент о бесплатной парковке заставил его задуматься. В ряде регионов, в Москве в частности, многодетные семьи могут оформить специальное разрешение и избежать нежелательных трат.

«Это здорово, кстати, я подумаю над этим. Бесплатная парковка — я бы не отказался», — сказал певец.

Это, конечно, была едкая шутка, призванная прекратить дискомфортный диалог. А вот Павел Дуров, похоже, не шутил, когда рекламировал свою сперму на весь мир. Бизнесмен, по его же словам, однажды помог паре друзей, которые не могли зачать ребенка, и в клинике узнал, что у него «высококачественный донорский материал». После этого он стал биологическим отцом сотне детей в 12 странах и пообещал открыть доступ к своей ДНК, чтобы, повзрослев, братья и сестры могли найти друг друга. Более того, через 30 лет они получат внушительное наследство.

Ранее 5-tv.ru писал, что щедростью Дурова захотела воспользоваться блогер Виктория Боня — предприниматель заявил о намерении оплатить ЭКО женщинам, желающим от него родить. Но оказалось, среди претенденток на сперму гения ведется жесткий отбор!

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