Установлена личность подозреваемого в наезде на людей в Берлине

Фото: 5-tv.ru

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Он уже был известен местным властям.

Сотрудники полиции в Берлине установили личность подозреваемого, который наехал на людей в центре города. По данным правоохранителей, он связан с исламистским движением. Об этом сообщает портал DPA.

Как пишет СМИ, подозреваемый уже был известен властям из-за своей деятельности в Берлине в числе местных радикальных исламистов.

Ранее сообщалось, что в результате наезда автомобиля на участников гей*-парада в районе Тиргартен один человек погиб, еще 14 получили травмы различной степени тяжести.

В шествии участвовали тысячи человек. По словам очевидцев, некий белый фургон на высокой скорости въехал прямо в толпу. По данным правоохранителей, злоумышленник вышел из машины и скрылся пешком. Позднее сообщалось, что предполагаемый виновник происшествия был задержан.

5-tv.ru публиковал эксклюзивные кадры с места происшествия. В городе до сих пор слышны сирены экстренных служб, центр Берлина частично перекрыт.

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* — движение ЛГБТ в России признано экстремистским и запрещено.