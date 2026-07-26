МВД предупредило россиян о новой схеме мошенников с банковскими картами

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

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Аферисты начали использовать оставленные в банкоматах карты, чтобы обвинить случайных прохожих в краже и потребовать деньги.

Мошенники начали применять новую схему обмана с банковскими картами, якобы забытыми в банкоматах. Злоумышленники рассчитывают, что карту обнаружит случайный человек, после чего пытаются обвинить его в краже и вынудить заплатить деньги. Об этом ТАСС сообщили в МВД России.

По данным ведомства, аферист специально оставляет банковскую карту в банкомате, а затем возвращается, когда ее замечает другой человек. После этого злоумышленник обвиняет нашедшего карту в попытке хищения и предлагает «решить вопрос на месте». Для большей убедительности мошенник может действовать не один, а в сопровождении людей, выдающих себя за свидетелей произошедшего.

В МВД призвали граждан не поддаваться на подобные провокации и не передавать деньги незнакомцам. Если в банкомате обнаружена чужая банковская карта, не следует забирать ее или пытаться использовать. В случае возникновения конфликтной ситуации необходимо связаться с банком или обратиться в правоохранительные органы.

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