Разочарованы: инвесторы начали избавляться от акций оборонных компаний Европы

Фото: © Getty Images/picture alliance / Contributor

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Несмотря на рекордные расходы стран ЕС на вооружение, отрасль испытывает серьезные проблемы.

Акции ведущих европейских оборонных компаний заметно снизились на фоне ухудшения настроений инвесторов. Как сообщает The Economist, участники рынка все чаще сомневаются в перспективах сектора, несмотря на ожидаемый рекордный объем военных расходов стран Евросоюза.

По данным издания, за последний год акции немецких компаний Renk и Hensoldt потеряли 37% и 23% стоимости соответственно, а бумаги французской Thales подешевели на 7%. Рыночная капитализация чешской компании CSG после выхода на биржу в начале года сократилась примерно на 50%. The Economist отмечает, что рынок оборонных инвестиций переживает резкое падение.

По оценке издания, в 2026 году государства Евросоюза могут направить на вооружение рекордные 130 миллиардов евро. Однако инвесторов настораживают проблемы с поставками, закупками и внедрением новых технологий. Согласно докладу Европейского парламента, производство вооружений сталкивается с дефицитом ряда компонентов и материалов, а также с ограниченным количеством специализированных подрядчиков, что и создает многочисленные проблемы в отрасли.

Ранее политолог Игорь Левитас назвал кредит Украине скрытой поддержкой ВПК Европы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.