Два альпиниста найдены мертвыми на Эльбрусе

Фото: © РИА Новости/Алексей Даничев

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Еще четырех участников группы, которая ранее подавала сигнал помощи, продолжают искать.

Два альпиниста погибли во время восхождения на Эльбрус, еще четырех участников группы, которая ранее подавала сигнал помощи, ищут. Новость сообщили в Следственном комитете (СК) по Кабардино-Балкарии.

«Специалисты МЧС России на высоте 5100 метров обнаружены два тела альпинистов, продолжаются поиски четырех человек. В работах задействованы восемь спасателей Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России. Информация уточняется», — добавили в ведомстве.

В беседе с ТАСС представители оперативных служб уточнили, что погибшие альпинисты являются иностранными гражданами.

«Предварительно, они из Боснии», — сообщил собеседник агентства.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что группа из шести альпинистов на Эльбрусе подала сигнал помощи. До того здесь же было найдено тело 11-летнего мальчика и его отец, пострадавший, но живой. Юристы отмечают, что в описываемой ситуации были проигнорированы все меры безопасности - речь о возрасте ребенка и его подготовке. Эксперты не рекомендуют восхождение детям до 12 лет. А ряд клубов разрешают подъем, и вовсе, только по достижении совершеннолетия.

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