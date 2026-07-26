Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Певец признался, что не спал три дня ради исполнения своей мечты, а стоявшей рядом MARGO оставалось только завидовать. Ведь ее король эстрады назвал просто самкой!

Народный артист России Филипп Киркоров исполнил свою мечту, даже объединил две мечты в одну. Он снял клип на новую песню в турецкой Каппадокии, да еще и с моделью Валентиной Алексеевой, победительницей конкурса красоты «Мисс БРИКС», в главной роли! Об этом музыкант рассказал корреспонденту 5-tv.ru на фестивале «Звезды Русского радио в Завидово».

Вместе с Филиппом Бедросовичем на мероприятии появилась певица MARGO (настоящее имя Маргарита Овсянникова. — Прим. ред.). Она поделилась новостью о дуэте с Инстасамкой (Дарья Еропкина. — Прим. ред.). Вместе с Киркоровым артистка смеялась над шуткой о коллаборации «двух самок», но потом ей стало не до смеха.

«Я тоже времени не терял. У меня сейчас было такое замечательное романтическое приключение с „Мисс БРИКС“, которая меня просто взяла и охомутала. Мой новый клип на песню „Луиза“, все срочно, скоро… Ну, она не самка… Она мисс Брикс, какая самка?! Самка вот (указал на MARGO. — Прим. ред.), вторая самка в Дубае», — заявил Киркоров.

«Как-то не комплиментарно звучит, Филипп», — возмутилась Овсянникова.

«Как корабль назовешь, так он и поплывет!» — парировал артист.

Филипп Киркоров рассказал, что ради клипа уговорил Валентину Алексееву прокатиться на одном из воздушных шаров, которыми славится Каппадокия, и это вызвало вздох легкой зависти у MARGO. По словам исполнителя, он не спал три дня, а выдержать плотный график съемок ему помогало только вдохновение — любовь к творчеству, музыке и красота великолепной «Мисс БРИКС».

«Это давнишняя моя мечта. Я впервые попал в Каппадокию в 2020 году и влюбился в это место, в атмосферу и сказал себе: надо обязательно приехать, снять клип. И вот когда родилась эта песня „Луиза“, когда родилась эта идея, чтобы это все было в паре с Валентиной-красавицей, родилась и эта локация», — заключил Киркоров.

Еще до победы в международном конкурсе «Мисс БРИКС» Алексеева приняла участие в «Мисс Вселенная». Ранее, писал 5-tv.ru, девушка поделилась своим опытом и рассказала о резком контрасте: по словам модели, она ощутила на себе то, что называется политикой отмены.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.