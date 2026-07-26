Женщина списывала недомогание на возраст, но врачи нашли опухоль мозга

Фото: Ковалев Петр/ТАСС

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Жительница Новокузнецка обратилась за медицинской помощью только после того, как симптомы начали усиливаться.

Жительница Новокузнецка долгое время связывала ухудшение самочувствия с возрастными изменениями (ей 71 год. — Прим. ред.), однако после обращения к врачам выяснилось, что причиной состояния стала опухоль головного мозга. Об этом рассказал Андрей Тарасов, министр здравоохранения Кузбасса в своем Telegram-канале.

«Опухоль размером с теннисный мячик удалили пациентке нейрохирурги НГКБ № 1 им. Г. П. Курбатова. Как предполагают врачи, новообразование росло в течение 15-20 лет», — отметил чиновник.

Женщина не сразу обратилась за помощью, поскольку считала появившиеся симптомы естественным проявлением возрастных изменений. Поводом для вызова скорой, сообщил Тарасов, стали внезапная слабость в конечностях и проблема с речью. После обследования врачи смогли установить точную причину жалоб — гигантская менингиома. Следом в дело вступили хирурги.

«Операция длилась пять часов. Хирургическая бригада выполнила костно-пластическую трепанацию черепа и ювелирно удалила опухоль, сохранив нетронутыми ствол и зону желудочка. Впереди у пациентки — реабилитация», — подытожил министр здравоохранения Кузбасса.

Медики отмечают, что многие признаки заболеваний головного мозга могут долго оставаться без внимания, поскольку люди нередко объясняют их усталостью, стрессом или возрастом. Специалисты напоминают, что длительные головные боли, нарушения речи, проблемы с памятью, координацией или необычные изменения в самочувствии требуют консультации врача.

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