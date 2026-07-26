«Хоть и бывшая, но любимая»: Иракли об отношениях с экс-женой после разрыва

Фото, видео: Закарян Размик/ТАСС; 5-tv.ru

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В эфире популярного шоу певец сделал экс-супруге предложение, и фанаты поверили в их воссоединение. Что на самом деле происходит в паре?

Певец Ираклий Пирцхалава, выступающий под псевдонимом Иракли, приехал на фестиваль «Звезды Русского Радио в Завидово» с бывшей женой Еленой Гребенщиковой и детьми. Отвечая на привычный в последнее время вопрос — расстались они все-таки или нет — артист подчеркнул, что завершение романтических отношений вовсе не означает прекращение семейного общения. У пары двое детей, между ними не только привязанность, но и большая любовь двух родителей — к сыновьям и друг другу.

«Хотите посмеяться? Дело в том, что супруга в номере. Она отдыхает, потому что она прилетела с детьми. Хоть и бывшая, но дважды жена все-таки, но любимая», — посмеялся Иракли, отвечая на просьбу одного из журналистов рассказать, в каком номере прячется Гребенщикова.

Внимание прессы к экс-супруге Пирцхалавы — неспроста. Оба уже после расставания снимались в популярном реалити-шоу. За время съемок у Елены появилось множество поклонников, и теперь она вполне может посоревноваться со знаменитым бывшим мужем в популярности. Кроме того, в эфире реалити музыкант сделал женщине предложение, и у фанатов появилась надежда на воссоединение. Пара развелась в 2014 году и пыталась склеить распавшийся брак, но по возвращении в Москву все же объявила об окончательном разрыве.

«Временной континуум на телевидении вводит в заблуждение людей… Вы знаете, что было полгода назад, это было полгода назад. И мы действительно сохраняли (тайну) из уважения к программе, которая волшебная. Несколько сот человек приехали в другую страну снимать это, и вдруг мы сейчас будем говорить правду-матку, что у нас произошло, что мы все-таки решили расстаться вопреки тому сценарию, который развивается?» — рассуждал Пирцхалава.

По словам исполнителя, и он, и Елена получили много хейта и обвинений во лжи. На самом деле они просто молчали о своей личной жизни, на что имеют полное право. И не хотели разочаровывать телезрителей, которые следили за событиями полугодичной давности.

«Мы говорим правду. Да, мы разошлись, и это не значит, что мы не семья. Вот, мы выехали в Завидово с семьей, потому что дети здесь, она тоже здесь. Мы семья, мы вокруг детей, банда, партнеры. Но я уважаю действительно ее мнение относительно ее личного развития и жизни, потому что я хочу детей, она не хочет детей, ну, вот такая несостыковочка. Да, мы любим друг друга, я был бы самый счастливый грузин, если бы она хотела мне рожать, но она считает, что нет», — сказал Иракли.

Старшему сыну пары Илье 15 лет, а младшему 13, мальчики знают о сложных отношениях родителей давно, ведь еще в 2014-м они пережили развод. По словам Пирцхалавы, еще тогда он объяснил детям, что мама и папа их любят, а все остальное — дела взрослых, которые их не коснутся. Отец попросил сыновей принимать решения родителей с уважением, и с тех пор ничего не изменилось.

«Друзья мои, это все-таки наша личная жизнь. Да, мы попали под телекамеры... Я очень рад, что многих очень обнадежили… Не стоит разочаровываться, действительно, любовь — она безгранична. Да, мы выбрали идти отдельно друг от друга по жизни, потому что разные у нас цели», — заключил певец.

Ранее, писал 5-tv.ru, Елена Гребенщикова выступила с заявлением об истинных причинах расставания с Ираклием Пирцхалавой.

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