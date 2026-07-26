Один человек погиб, еще 14 пострадали в результате наезда автомобиля на толпу в Берлине

Один человек погиб в результате наезда автомобиля на толпу в Берлине

Фото: © Getty Images/

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Предварительно, злоумышленник был пойман.

Жертвой наезда автомобиля на людей, участвующих в гей*параде в Берлине стал один человек. Об этом сообщает Bild со ссылкой на местную полицию.

Не менее 14 участников шествия получили травмы различной степени тяжести, уточняется в материале.

Ранее сообщалось, что автомобиль въехал в группу людей, участвующих в гей*-параде в районе Тиргартен в Берлине. В мероприятии участвовали тысячи человек. По словам очевидцев, некий белый фургон на высокой скорости въехал прямо в толпу. По данным правоохранителей, злоумышленник вышел из машины и скрылся пешком.

К месту происшествия были направлены несколько бригад скорой помощи, представители правоохранительных органов. Позднее в соцсетях появились кадры с мужчиной в белой футболке и белых брюках — предполагаемым виновником происшествия, связанным и лежащим на земле в окружении полицейских.

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* — движение ЛГБТ в России признано экстремистским и запрещено.