Юный фанат Александра Овечкина из Австралии прилетел на «Матч года» в Петербург

Фото, видео: 5-tv.ru

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Харрисон Андрейкин с пяти лет играет в хоккей и следит за успехами легендарного российского спортсмена.

В Петербурге завершился благотворительный «Матч года» с участием звезд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором принял участие, в том числе, капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз», обладатель Кубка Стэнли, трехкратный чемпион мира и лучший снайпер в истории регулярных чемпионатов НХЛ Александр Овечкин.

Встреча команд защитника «Юты Маммот» Михаила Сергачева, в которой играл Овечкин, и форварда «Лос-Анджелес Кингз» Артемия Панарина окончилась со счетом 9:9, но благодаря точному броску форварда «Вашингтон Кэпиталз» Алексея Протаса в серии буллитов победу вырвали спортсмены Сергачева.

Поздравить Овечкина с триумфом поспешил его верный поклонник из Австралии — мальчик по имени Харрисон Андрейкин. Он прилетел в Петербург с мамой Анастасией специально на «Матч года» и исполнил свою мечту — пожал руку кумиру. Трогательная встреча произошла сразу после игры. Как рассказал Харрисон корреспонденту 5-tv.ru, он увлеченно наблюдает за успехами любимого спортсмена.

«Я следил, сколько голов он забил, на мамином телефоне, потом он просто побил рекорд Гретцки (894 гола — рекорд канадца Уэйна Гретцки по количеству заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ, установленный в 1999 году. — Прим. ред.), потом я просто его полюбил…» — поделился Харрисон.

Мальчик тщательно подготовился ко встрече с легендарным хоккеистом, которому подарил кепку, открытку и сумку. О содержимом письма не рассказал, продемонстрировав только подпись на русском языке: «Александру Овечкину от Харрисона. «Матч года». Позаботился и о детях спортсмена, привез им игрушки в виде символов Австралии — коалы и кенгуру.

Андрейкин и сам играет в хоккей с пяти лет — мечтает стать таким же быстрым и сильным, как Овечкин. Из России он увезет не только память о благотворительном матче звезд КХЛ и НХЛ, который помог собрать 50 миллионов рублей для детей и взрослых с двигательными нарушениями, но и фото с кумиром и память о теплой встрече.

Ранее, сообщал 5-tv.ru, президент РФ Владимир Путин подписал указ об учреждении Дня хоккея.

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