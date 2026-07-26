Россиян предупредили об опасности чрезмерного приема антибиотиков

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Специалисты рассказали, почему важно соблюдать осторожность при лечении.

Чрезмерное увлечение антибиотиками может привести к серьезным последствиям для здоровья. Бесконтрольный прием таких препаратов повышает риск появления устойчивых к лечению бактерий. Об этом доцент кафедры гигиены Пироговского Университета, кандидат медицинских наук Екатерина Дубровина рассказала изданию «Московский комсомолец».

Антибиотики необходимо применять только по назначению специалистов, поскольку их неправильное использование может снизить эффективность препаратов в будущем, напоминает эксперт. Особую опасность представляет ситуация, когда человек самостоятельно начинает принимать лекарства без точного диагноза или нарушает назначенную схему лечения.

По словам Дубровиной, проблема связана с развитием так называемой антибиотикорезистентности — способности бактерий противостоять действию лекарственных средств.

«Во-первых, бактерии вырабатывают устойчивость к препаратам, и в случае реальной угрозы (например, при пневмонии) лекарство может оказаться бесполезным. Во-вторых, антибиотики уничтожают не только вредную, но и полезную микрофлору, что… подрывает иммунитет», — напомнила эксперт.

Специалисты призывают не использовать антибиотики без необходимости и обращаться за медицинской помощью при появлении симптомов заболеваний.

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