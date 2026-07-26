Система «Купол Донбасса» предотвратила 158 атак ВСУ за неделю
Фото, видео: УФСБ России по ДНР
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Целями украинских боевиков стали объекты энергетики, железнодорожная инфраструктура и жилые районы.
Система «Купол Донбасса» совместно со сводными мобильными огневыми группами за неделю предотвратила 158 террористических атак со стороны ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Федеральной службы безопасности (УФСБ) России по ДНР.
«Украинские боевики продолжают применять тактику комбинированных налетов на мирных граждан и инфраструктуру», — говорится в сообщении.
Под Дебальцево был перехвачен украинский беспилотник «Блискавка» с осколочно-фугасным боезарядом. В Горловке сбили дроны «Чайка» и «Блискавка», которые пытались атаковать электроподстанцию.
В Торезе рядом с жилыми кварталами уничтожили два беспилотника «Бородавочник» с осколочно-фугасными боеголовками. В Шахтерске возле железнодорожного узла ликвидировали дрон «Барс», который нес десятикилограммовую осколочно-фугасную боеголовку.
В УФСБ пояснили, что система «Купол Донбасса» получает данные о местах запуска украинских дронов в прифронтовой зоне. Эту информацию сразу передают в Минобороны России и спецподразделению регионального управления ФСБ России «Горыныч».
После перехвата беспилотников взрывотехники обезвредили аппараты и уничтожили боевые заряды. По данным ведомства, мирные жители и объекты инфраструктуры не пострадали.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Запорожской области восемь человек, включая двух детей, погибли в результате ударов ВСУ по базам отдыха.
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