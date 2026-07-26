Рацион против густоты: какие продукты питания провоцируют выпадение волос
Mirror: пять популярных летних продуктов могут негативно влиять на волосы
Фото: 5-tv.ru
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Привычное меню во время отпуска может оставить вас с редеющей шевелюрой.
Пять популярных летних продуктов и напитков могут негативно влиять на состояние волос, приводя к их ослаблению и выпадению. Об этом сообщило Mirror со ссылкой на рекомендации доктора Эмраха Циника.
Специалист подчеркнул, что в период отпусков люди часто меняют свои пищевые привычки, отдавая предпочтение барбекю, сладостям и алкоголю, что лишает организм необходимых нутриентов.
По словам врача, волосяным фолликулам требуется стабильное поступление витаминов, минералов и белка, а их дефицит моментально сказывается на качестве прядей.
В список опасных лакомств попало мороженое и фруктовый лед из-за высокого содержания сахара, который провоцирует воспалительные процессы в организме и ухудшает кровообращение в коже головы.
Обработанное мясо, такое как сосиски для гриля, содержит вредные жиры и практически не несет пользы для роста волос. Доктор Циник также предостерег от чрезмерного увлечения коктейлями, так как спиртное вызывает обезвоживание и препятствует усвоению цинка, железа и витаминов группы B.
Замыкает перечень картофель фри — жареная пища повышает уровень воспаления и делает волосы ломкими или излишне жирными. Для сохранения густоты эксперт советует заменить эти продукты на ягоды, орехи, йогурт, авокадо и рыбу.
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