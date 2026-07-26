Бросить курить до 35 лет: ученые назвали возраст для спасения от рака

Daily MaiL: отказ от курения до 35 лет полностью восстанавливает здоровье

Фото: 5-tv.ru

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Своевременное прекращение употребления табака позволяет организму нейтрализовать практически весь накопленный ущерб.

Шансы на долгую жизнь без онкологических заболеваний у людей, бросивших курить до 35 лет, сопоставимы с показателями тех, кто никогда не притрагивался к сигаретам. Об этом сообщило издание Daily Mail со ссылкой на масштабные медицинские исследования.

По мнению экспертов, отказ от вредной привычки до 44 лет позволяет избежать около 90% серьезных рисков для здоровья. Даже те, кто принимает решение завязать с табаком к 54 годам, успевают предотвратить летальный исход от рака в 78% случаев.

Ученые подчеркивают, что человеческое тело обладает невероятной способностью к регенерации, если прекратить ежедневное воздействие токсичных химикатов.

Профессор Ричард Пето из Оксфордского университета отмечает, что курение остается главным фактором смертности, превосходя по опасности все остальные виды онкогенных воздействий вместе взятые.

«Если вы остановитесь в 30 лет, вы избежите почти всех рисков погибнуть от курения. Остановка работает даже в зрелом возрасте. Наши тела могут восстанавливаться, но вы должны позволить им это сделать», — сказал он.

Даже редкое курение, например, одна сигарета в день или использование табака по выходным, повышает вероятность развития ишемической болезни сердца на 50% и риск инсульта на 30%.

Исследования на миллионе женщин подтвердили аналогичные данные: прекращение употребления табака до 30-летнего юбилея устраняет 97% специфических угроз жизни.

Улучшения в организме начинаются уже через 20 минут после последней затяжки, когда пульс и давление приходят в норму. Спустя двое суток из крови полностью выводится никотин, а через год риски сердечных патологий снижаются вдвое.

Специалисты также затронули тему вейпинга: несмотря на отсутствие данных о долгосрочных последствиях, электронные испарители считаются менее агрессивной альтернативой, но только как временная мера для полного отказа от зависимости.

Стоит помнить, что химические повреждения ДНК в легких сохраняются десятилетиями, поэтому чем раньше человек перейдет к здоровому образу жизни, тем больше у него шансов на полное восстановление органов дыхания и сосудистой системы.

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