Мона Лиза и грязные бассейны: самые провальные достопримечательности мира

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Туристы и эксперты составили список мест, которые лучше не посещать.

Знаменитая картина Леонардо да Винчи в Лувре оказалась намного меньше, чем ожидают туристы. Кроме того, вокруг нее постоянно огромные очереди и толпы. Об этом рассказало издание Daily Mail — оно составило список самых разочаровывающих достопримечательностей мира по версии путешественников и экспертов.

Второе место в антирейтинге заняли купальни Сеченьи в Будапеште. Крупнейший в Европе термальный комплекс, работающий с 1913 года, по словам туристов, вечно переполнен. Из-за этого в помещениях грязно и царит неприятный запах. Одна из посетительниц пожаловалась, что не решилась зайти в крытый бассейн из-за отвратительного состояния плитки.

Лондонский магазин M&M World назвали «туристической ловушкой» с завышенными ценами и удушающим запахом сахара. Статуя писающего мальчика в Брюсселе, датированная 1619 годом, тоже вызывает недоумение — путешественники называют ее крошечной и невзрачной.

Белый дом в Вашингтоне разочаровал гостей постоянными строительными лесами, массивными заборами и «безвкусным» декором внутри. Один из туристов сравнил интерьер с товарами из дешевого магазина и отметил пятна на коврах.

Святилище Фусими Инари в Киото страдает от чрезмерного туризма: вместо умиротворяющей прогулки гости попадают в бесконечный поток людей с камерами, а вид с вершины закрывают деревья.

Большой Барьерный риф в Австралии теряет яркость из-за обесцвечивания кораллов, вызванного глобальным потеплением. Пляж Вайкики на Гавайях назвали перенаселенным, дорогим и захламленным. Парк развлечений «Олтон Тауэрс» в Великобритании второй год подряд признали самым разочаровывающим — 38% отзывов негативные, в основном из-за цен и очередей.

Статуя Русалочки в Копенгагене оказалась настолько крошечной, что туристы с трудом ее находят. А британская оконечность Лендс-Энд превратилась в коммерциализированный парк с сувенирными лавками и платными фото у указателя, что вызвало возмущение гостей, ожидавших дикой природной красоты.

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