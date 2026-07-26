Не узнаете себя в зеркале: пять простых привычек для изменения жизни без затрат

Фото: 5-tv.ru

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Популярные методики позволяют значительно улучшить психологическое состояние в процессе выполнения повседневных дел.

Пять эффективных стратегий по уходу за собой, которые не требуют выделения отдельного времени в плотном графике, представила эксперт по гипнотерапии Эмили Лейес. Ее рекомендации привело издание Mirror.

Специалист поделилась методами, которые способны трансформировать повседневную рутину и укрепить ментальное здоровье. Среди предложенных инструментов — правило пяти секунд для легкого подъема по утрам, «йога смеха», практика осознанности во время бытовых задач, дыхательные упражнения и контролируемые мечты.

Первый шаг заключается в преодолении трудностей при пробуждении.

«Эта идея в основном предназначена для тех, кто склонен нажимать кнопку повтора сигнала будильника или кому действительно трудно встать с постели и начать свой день утром», — пояснила Лейес.

Она советует вести обратный отсчет от пяти до одного, после чего сразу садиться в кровати. Второй метод — йога смеха.

«Вы можете делать это в душе или пока чистите зубы. Тело не видит разницы между настоящим и фальшивым смехом», — заявила эксперт.

По ее словам, имитация смеха быстро превращается в искреннюю радость и поднимает настроение. Третий совет касается поиска позитива в рутине. Лейес предлагает концентрироваться на приятных ощущениях, например, на тепле воды во время мытья посуды, превращая скучное занятие в акт заботы о себе.

Четвертый пункт — осознанное дыхание, которое можно практиковать в любой момент. Достаточно сделать три цикла глубоких вдохов с задержкой и шумным выдохом, чтобы «перезагрузить» нервную систему.

Завершает список методика воспоминаний и мечтаний. Эмили призывает давать себе разрешение грезить о достижении целей или вспоминать счастливые моменты из прошлого так, будто они происходят в данную секунду.

Эти рекомендации подкрепляются результатами недавнего опроса среди 2000 британцев, который показал, что люди все чаще находят успокоение в обычных домашних делах, таких как глажка белья, мытье автомобиля или уборка ванной комнаты.

Оказалось, что в среднем взрослый человек уделяет время таким практикам четыре раза в неделю, стремясь справиться со стрессом или эмоциональным спадом. Исследование проводилось в рамках недели осведомленности о психическом здоровье.

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