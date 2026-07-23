Бывшая порноактриса стала сенатором в Колумбии

Фото: x.com/aleomanao

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Теперь политик хочет изменить отношение в стране к актрисам фильмов для взрослых.

Бывшая актриса фильмов для взрослых Дейси Алехандра Омана Ортис стала сенатором Колумбии. Об этом сообщило издание La Opinión.

Ортис, известная под псевдонимом Амаранта Хэнк, принесла присягу в Боготе как представитель партии «Исторический пакт». До прихода в политику она работала журналисткой, а в 2017 году начала карьеру в индустрии фильмов для взрослых. Спустя два года Ортис завершила эту деятельность и сосредоточилась на общественной работе.

В марте она победила на выборах в регионе Северный Сантандер, а теперь намерена заниматься вопросами социальных прав создателей контента для взрослых. Ортис заявила, что представители этой индустрии нуждаются в защите государства из-за риска давления со стороны компаний и агентств.

«Эти женщины остались беззащитны со стороны государства, потому что из-за дезинформации, предрассудков и двойных стандартов никто не заявил о необходимости регулировать это», — сказала она в видеоролике кампании.

Новый сенатор заявила, что ее прошлый опыт помог ей лучше понять проблемы неравенства и вопросы защиты свободы. Она также выступает за развитие системы психологической помощи и меры по предотвращению сексуального насилия.

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